Европейские клиринговые центры остановили выплаты по евробондам российским инвесторам

Российские инвесторы, в отличие от иностранных, не получили выплаты по евробондам эмитентов РФ, проведенные в марте 2022 года. Они были заблокированы европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, которые из-за санкций перешли в ручной режим работы, чтобы платежи не прошли попавшим под санкции физлицам и компаниям.

Профессиональные участники российского фондового рынка не получили в марте 2022 года выплаты по евробондам российских эмитентов, сообщил «Коммерсантъ». При этом у иностранных инвесторов такой проблемы не возникло.

Деньги от Euroclear в Национальный расчетный депозитарий (НРД) не поступают с начала прошлой недели, сообщил источник газеты в крупной российской управляющей компании. Представитель крупного брокера рассказал, что в НРД не пришли средства от погашения евробондов «Роснефти» и выплата последнего купона по суверенным евробондам.

По словам руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, выплаты по бумагам, которые торгуются на СПБ Бирже, также не доходят от Clearstream. Брокер не получает выплаты с комментарием «задержка в выплате».

Euroclear и Clearstream — системообразующие клиринговые центры Европы, которые предлагают услуги центральных депозитариев. Эмиссионные документы подразумевают конкретную цепочку выплат, пояснил управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров, в случае евробондов деньги, как правило, идут через Euroclear и Clearstream.

В сообщении на сайте НРД говорится, что, как только выплаты от Clearstream поступят в депозитарий, он перечислит их. В НРД сообщили, что задержки могут происходить только по платежам, которые проходят через международные депозитарии. Там связали это с ручной обработкой поручений, связанных с российскими компаниями, и необходимостью получить разъяснения от европейских регуляторов по работе с такими поручениями.

По словам Александрова, Euroclear должен проверить, что средства не попадут физлицам и организациям, которые попали под западные санкции.

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