Минфин Люксембурга разрешил разблокировку зависших в депозитарии Clearstream активов НРД

Минфин Люксембурга разрешил разблокировку зависших в депозитарии Clearstream активов Национального расчетного депозитария. Это касается активов, заблокированных до 3 июня, когда Евросоюз ввел санкции против НРД.

О разрешении на разблокировку замороженных в депозитарии Clearstream активов НРД сообщается в заявлении Министерства финансов Люксембурга.

Решение Минфина касается активов, заблокированных до 3 июня, то есть до даты введения санкций Евросоюзом в отношении НРД. Выданное ведомством разрешение действует до 7 января 2023 года.

После того, как Евросоюз ввел санкции против НРД, международные депозитарии Euroclear и Clearstream перестали проводить с ним операции. Банк России оценивал объем заблокированных активов в 6 трлн рублей.

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