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Сервис для автоматизации осмотра автомобилей Click-Ins привлек $7,5 млн от пула инвесторов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Израильский InsurTech-стартап для автоматизации осмотра автомобилей Click-Ins привлек $7,5 млн от пула инвесторов. Основанный предпринимателями Юджином Гринбергом и Димитрием Гейзерским Click-Ins является портфельной компанией венчурного фонда Cabra VC.

Сервис для автоматизации осмотра автомобилей Click-Ins привлек $7,5 млн от пула инвесторов

О сделке пишет FinTech Global. Также о привлечении Click-Ins инвестиций написал партнер венчурного фонда Cabra VC Алексей Алексанов – стартап является портфельной компанией фонда.

Решение Click-Ins помогает автоматизировать осмотр автомобилей на повреждения с помощью ИИ-технологий. Инспекция авто проходит с использованием камеры смартфона и занимает несколько минут. По результату проверки клиент получает отчет о состоянии авто. Сервисом пользуются страховые компании, автомобильные аукционы, прокатные сервисы.

Click-Ins привлек $7,5 млн от пула инвесторов, среди которых Shlomo Group, Mobilion Fund, Adar Ltd., American Scharf Group, Summus VC и UMI Israel. Стартап планирует направить средства на развитие собственного продукта.

Сервис Click-Ins основали Юджин Гринберг, Дмитрий Гейзерский, Ронен Абергель и Зеев Хасан в 2014 году. По данным Crunchbase, с момента основания стартап привлек $14,5 млн.

Фото на обложке: NONGASIMO / Shutterstock

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