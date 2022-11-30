«Тинькофф» закрывает биржевой фонд для инвестиций в «компании-пустышки»

«Тинькофф» объявил о закрытии биржевого паевого фонда для инвестиций в SPAC-компании. Стратегия инвестиций в «компании-пустышки» потеряла актуальность, сообщил брокер. В первой половине 2022 года провели IPO в США всего 92 SPAC-компании – это в 11 раз меньше, чем в 2021 году.

О закрытии фонда «Тинькофф SPAC» брокер сообщил на своем сайте. 30 ноября станет последним днем, когда паи можно продать на торгах за доллары США. С 1 по 23 декабря их можно будет продать только за рубли, после этого биржевые торги паями фонда прекратятся.

После 23 декабря управляющая компания начнет продавать активы фонда. Все вырученные от продажи средства будут держаться в рублях. Деньги будут перечислены держателям паев в течение 2-6 месяцев со дня остановки торгов.

«Если вы инвестировали в фонд через “Тинькофф Инвестиции”, то деньги придут на счет вашей дебетовой карты в “Тинькофф”. Если инвестировали в фонд через другого брокера, то на ваш расчетный счет, привязанный к брокерскому», – пояснили в «Тинькофф».

«Тинькофф» объяснил решение о закрытии фонда снижением актуальности стратегии инвестиций в SPAC-компании. Если по итогам 2021 года в США провели IPO 1073 «компании-пустышки», которые привлекли $317 млрд, то за первую половину 2022 года число таких компаний снизилось в 11 раз – до 92, которые привлекли всего $9 млрд.

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