Объем данных в «Облаке Mail.ru» за десять лет вырос в 32 раза и достиг 600 петабайт

Объем пользовательских данных в «Облаке Mail.ru» за последние десять лет вырос в 32 раза и достиг 600 петабайт (1 петабайт = 1024 терабайта). Одна из самых популярных категорий хранящихся на серверах данных – это фотографии с кошками и собаками, рассказали в компании.
Объем цифровых данных, которые пользователи «Облака Mail.ru» хранят на серверах сервиса, достиг 600 петабайт. За последние 10 лет объем хранящихся на серверах данных вырос в 10 раз, рассказали в «Облаке Mail.ru».
За последний год пользователи сервиса загрузили совокупно более 30 млрд файлов, а одной из самых популярных категорий таких файлов стали фотографии с кошками и собаками.
Самые активные пользователи облачного хранилища – жители Московской, Ленинградской и Свердловской областей, а также Краснодарского края.
Данные пользователей «Облака Mail.ru» харнятся в пяти расположенных в Москве дата-центрах. За последний год сервис увеличил объем своих дата-центров на 60 петабайт.
Фото на обложке: SeventyFour /
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