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«Яндекс.Облако» запустит сервис для создания виртуальных рабочих мест и проект для государственных IT-систем

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа «Яндекс.Облако» запустила два сервиса — Yandex Cloud Desktop и G-Cloud. С помощью первого компании смогут создавать до тысячи виртуальных рабочих мест в облаке, второй проект поможет госорганизациям использовать сервисы платформы для разработки новых цифровых продуктов. Об этом RB.ru сообщила пресс-служба компании.

«Яндекс.Облако» запустит сервис для создания виртуальных рабочих мест и проект для государственных IT-систем

Пользователи Yandex Cloud Desktop смогут получить неограниченное количество вычислительных ресурсов и дискового пространства: от базовых конфигураций для работы с офисными приложениями до станций на базе новейших процессоров Intel и AMD для разработки.

С помощью сервиса можно сэкономить на закупке оборудования и лицензий на персональное программное обеспечение (ПО). Все рабочие приложения здесь разворачиваются на виртуальных машинах с посекундной тарификацией.

Пока платформа работает по запросу, в будущем цена составит от 3,65 рублей в час, в сумму войдет и стоимость лицензии Windows.

Компания также приступила к разработке проекта G-Cloud. На базе сервисов облачной платформы создадут отдельную инсталляцию, которая соответствует требованиям регуляторов по безопасности и защищенности для размещения государственных информационных систем. 

Благодаря чему госорганизации смогут использовать эти сервисы для разработки и эксплуатации новых цифровых продуктов, гибкое и прозрачное ценообразование, профессиональную техническую поддержку. 

В дата-центрах «Яндекса» создаются изолированные сегменты на выделенном оборудовании, обеспечиваются дополнительные меры физической безопасности, внедряется поддержка российских криптоалгоритмов. 

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Помимо этого для работы с G-Cloud создается отдельная от публичного сегмента платформы система аутентификации пользователей.  

Размещение ГИС-систем на платформе планируется, как отметили в пресс-службе, к концу 2022 года. «Сейчас ведется совместная работа с регуляторами по сертификации и  аттестационным требованиям к платформе», — добавили в компании.

За первое полугодие 2021 года общая выручка, по собственным данным платформы «Яндекс.Облако», в сравнении прошлым годом выросла на 240% и достигла 1,1 млрд рублей. Что уже превышает общую выручку облачной платформы за весь 2020 год.

Число коммерческих клиентов увеличилось на 60% — до 12,4 тыс. человек, а средний чек вырос на 90%.

Лидерами в потреблении облачных сервисов платформы остаются компании из отрасли ИТ, финансов, ритейла.  

Количество крупных потребителей выросло до 380, а объем потребления ими облачных сервисов — на 250%. Вклад этой группы клиентов в общую выручку платформы составил 49%. Выручка в сегменте крупных клиентов по итогам первого полугодия года растет почти на 30% быстрее, чем в сегменте среднего и малого бизнеса.

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Фото:  SFIO CRACHO / Shutterstock

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