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МТС запустила облачную платформу для аренды компьютерных мощностей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС запустила облачную платформу для аренды компьютерных мощностей. Она поможет, если компьютер «не тянет» требовательные к уровню ПК игры. Арендодатель – он же владелец ПК – будет сам устанавливать размер арендной платы.

МТС запустила облачную платформу для аренды компьютерных мощностей

Децентрализованная игровая платформа от МТС получила название Fog Play, сообщили в пресс-службе компании. С ее помощью можно взять в аренду компьютерные мощности зарегистрированного на платформе владельца ПК для возможности попробовать игры, требования к которым не соответствуют мощностям игрового устройства арендатора.

Арендатор сможет выбрать компьютер, мощности которого собирается арендовать. Ему будет доступен список установленных игр, параметры ПК, интернет-соединения и названа стоимость аренды. Цену на свои услуги арендодатель устанавливает сам. Комиссия МТС составит 20% с каждого денежного перевода.

Минимальные требования к компьютеру арендодателя – видеокарта Nvidia GTX 1070 или AMD Radeon RX 580, ОС Windows 10, входящая и исходящая скорости интернета 20 Мбит/с. Чтобы сдать мощности своего ПК в аренду, потенциальному арендодателю нужно зарегистрироваться и пройти модерацию.

Фото на обложке: Andrey Aboltin / Shutterstock

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