В России создали первую облачную платформу медицинских данных для исследования с помощью искусственного интеллекта. На платформу загрузили 18 млн медицинских документов. Сервис разработали Сеченовский университет, Yandex Cloud и Beltel Datanomics.

Решение призвано помочь исследователям, медицинским работникам, а также студентам и аспирантам Сеченовского университета определять эффективность подходов лечения, а разработчикам — создавать сервисы на основе ИИ в области медицины и здравоохранения.

В 2024 году доступ к платформе получат свыше 1 тыс. специалистов. Система автоматически по запросу подбирает релеватные сведения и документы, в которых есть ссылки на необходимые медицинские исследования. Например, рентгеновские снимки, результаты анализов, компьютерной и магниторезонансной томографии.

Как работает платформа

Сервис ищет материал по ключевым словам, во время поиска можно включить фильтр, который учитывает до 150 параметров. Это возраст, пол, особенности симптоматики и т.д.

Например, можно запросить данные по всем зафиксированным случаям сахарного диабета у пациентов от 20 до 50 лет, собрать кейсы пациентов с повышенным креатинином в заданном диапазоне значений.

Решение разработала и внедрила компания Beltel Datanomics. Планируется, что в будущем к платформе будут подключаться новые источники данных.

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