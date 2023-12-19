В России создали первую облачную платформу медицинских данных для исследования с помощью искусственного интеллекта. На платформу загрузили 18 млн медицинских документов. Сервис разработали Сеченовский университет, Yandex Cloud и Beltel Datanomics.
Решение призвано помочь исследователям, медицинским работникам, а также студентам и аспирантам Сеченовского университета определять эффективность подходов лечения, а разработчикам — создавать сервисы на основе ИИ в области медицины и здравоохранения.
В 2024 году доступ к платформе получат свыше 1 тыс. специалистов. Система автоматически по запросу подбирает релеватные сведения и документы, в которых есть ссылки на необходимые медицинские исследования. Например, рентгеновские снимки, результаты анализов, компьютерной и магниторезонансной томографии.
Как работает платформа
Сервис ищет материал по ключевым словам, во время поиска можно включить фильтр, который учитывает до 150 параметров. Это возраст, пол, особенности симптоматики и т.д.
Например, можно запросить данные по всем зафиксированным случаям сахарного диабета у пациентов от 20 до 50 лет, собрать кейсы пациентов с повышенным креатинином в заданном диапазоне значений.
Решение разработала и внедрила компания Beltel Datanomics. Планируется, что в будущем к платформе будут подключаться новые источники данных.
Фото на обложке: MUNGKHOOD STUDIO /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Медицинское страхование для релоцированных сотрудников: какой полис выбрать и как оформить
- 2 8 ошибок руководителей медицинского бизнеса
- 3 Профессионал, пиарщик и звезда: какие типы врачей бывают и как клинике выстраивать с ними работу
- 4 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 5 Кто публикует самые важные научные исследования в AI?
ВОЗМОЖНОСТИ
21 декабря 2023
22 декабря 2023