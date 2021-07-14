Облачная ОС Windows 365 будет доступна по подписке для бизнеса

Microsoft анонсировала облачную операционную систему Windows 365. Все данные будут храниться в облаке, а не на компьютере пользователя. ОС запустят 2 августа, для бизнеса она будет доступна по подписке, стоимость которой не раскрывается.

Будет представлено две редакции Windows 365: Business и Enterprise, пишет The Verge. Оба работают на виртуальном рабочем столе Azure. Облачные ПК могут быть настроены от конфигурации с 2 Гб ОЗУ и 64 Гб памяти до 32 Гб ОЗУ и 512 Гб. Стоимость подписки не раскрывается.

Благодаря технологиям облака, доступ к учетной записи можно будет получить с любого устройства – ОС будет транслироваться через браузер либо Microsoft Remote Desktop.

Все данные будут храниться не на компьютере пользователя, а на облачных сервисах Microsoft, что, по заверениям компании, обеспечит их безопасность.

Новая облачная ОС, считают в Microsoft, будет удобна с работающими удаленно сотрудниками либо исполняющими короткие контракты.

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Фото: Microsoft