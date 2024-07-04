Сервис защиты сайтов Cloudflare запустил инструмент для борьбы с ботами, которые собирают данные для обучения ИИ-моделей без согласия владельца. Инструментом можно пользоваться бесплатно, пишет TechCrunch.
- Новости
Google, OpenAI и Apple позволяют блокировать ботов через специальный файл, но не все компании соблюдают эти правила: многие намеренно обходят их, меняют свои алгоритмы, чтобы избежать обнаружения.
Чтобы решить эту проблему, в Cloudflare проанализировали трафик краулеров и разработали автоматические модели их обнаружения, которые учитывают различные факторы, в том числе включая попытки ботов имитировать действия человека, использующего веб-браузер.
Кроме того, специалисты сервиса создали специальную форму, позволяющую сообщать о подозрительных ботах и сканерах. На основе полученных данных Cloudflare будет вручную заносить ботов ИИ в черный список.
Фото на обложке: Sharaf Maksumov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое «ИИ-пиар» и почему это проблема?
- 2 «Сбер» создал технологическую компанию «Пульс» под задачи HR
- 3 «Яндекс» судится с бывшим заводом французской Legrand за бренд «К Про» из-за приставки к «Алисе»
- 4 AI-проект Анны Веклич получил грант от Microsoft в размере $150 тысяч
- 5 В переводчике «Яндекса» появятся еще более 20 языков народов России
ВОЗМОЖНОСТИ
04 июля 2024
04 июля 2024
05 июля 2024