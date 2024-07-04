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Сервис защиты сайтов Cloudflare запустил инструмент для борьбы с ботами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис защиты сайтов Cloudflare запустил инструмент для борьбы с ботами, которые собирают данные для обучения ИИ-моделей без согласия владельца. Инструментом можно пользоваться бесплатно, пишет TechCrunch.

Сервис защиты сайтов Cloudflare запустил инструмент для борьбы с ботами
  1. Новости
Автор: Карина Пардаева

Google, OpenAI и Apple позволяют блокировать ботов через специальный файл, но не все компании соблюдают эти правила: многие намеренно обходят их, меняют свои алгоритмы, чтобы избежать обнаружения.

Чтобы решить эту проблему, в Cloudflare проанализировали трафик краулеров и разработали автоматические модели их обнаружения, которые учитывают различные факторы, в том числе включая попытки ботов имитировать действия человека, использующего веб-браузер.

Кроме того, специалисты сервиса создали специальную форму, позволяющую сообщать о подозрительных ботах и сканерах. На основе полученных данных Cloudflare будет вручную заносить ботов ИИ в черный список.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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