В работе сервиса защиты сайтов Cloudflare произошли сбои по всему миру

В работе сервиса Cloudflare 21 июня произошли сбои по всему миру. Они коснулись мессенджера Discord, новостного агрегатора Feedly и некоторых других сервисов.
По данным Downdetector, число жалоб на 10:00 мск превысило 1,5 тыс.
Сама Cloudflare знает о проблемах и работает над их устранением, говорится в сообщении компании в Twitter.
The Verge советует временно изменить конфигурацию DNS.
Cloudflare — американская компания, предоставляет услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
Фото на обложке: Unsplash
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