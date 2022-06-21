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В работе сервиса защиты сайтов Cloudflare произошли сбои по всему миру

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе сервиса Cloudflare 21 июня произошли сбои по всему миру. Они коснулись мессенджера Discord, новостного агрегатора Feedly и некоторых других сервисов.

В работе сервиса защиты сайтов Cloudflare произошли сбои по всему миру

По данным Downdetector, число жалоб на 10:00 мск превысило 1,5 тыс.

Сама Cloudflare знает о проблемах и работает над их устранением, говорится в сообщении компании в Twitter.

The Verge советует временно изменить конфигурацию DNS.

Cloudflare — американская компания, предоставляет услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. 

Фото на обложке: Unsplash

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