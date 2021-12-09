Cloudflare приобрела израильский IT-стартап Zaraz – российский фонд Cabra VC вышел из проекта

Американская компания с фокусом на разработку веб-инфраструктуры Cloudflare объявила о приобретении израильского IT-стартапа Zaraz. Таким образом российский фонд Cabra VC, который инвестировал в Zaraz в прошлом году, вышел из проекта.

О сделке сообщил партнер фонда Cabra VC Алексей Алексанов на своей странице в Facebook. Сумма сделки между Cloudflare и Zaraz не разглашается.

Основанный в 2019 году израильский стартап Zaraz разрабатывает решения по ускорению скорости веб-сайтов и защите конфиденциальности. По данным Crunchbase, общий объем привлеченных компаний средств составляет $2 млн.

Одним из инвесторов Zaraz является российский фонд Cabra VC. Фонд вложился в стартап в апреле 2020 года в раунде на $2 млн. После сделки с Cloudflare Cabra VC вышли из проекта Zaraz.

«Продукт компании Zaraz позволяет значительно ускорять работу сайтов компаний. К примеру, для ecomm это критично. По статистике, если сайт грузится более 3 секунд, до 63% клиентов решают зайти позже и уходят», – подчеркнул Алексей Алексанов.

Акции Cloudflare на Нью-Йоркской бирже после новости о приобретении Zaraz выросли на 2,7%.

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