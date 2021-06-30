В CloudPayments назвали лидеров роста онлайн-продаж в 2021 году

В CloudPayments назвали лидеров роста онлайн-продаж по итогам первой половины 2021 года. Обороты в сфере туризма, например, выросли на 242%. В топе, как ни странно, оказались продажи садовых принадлежностей.

В компании отметили, что доля безналичных платежей в России прибавляет по несколько процентов в последние годы. В 2019 она составляла 64%, в 2020 – уже 70%. В CloudPayments прогнозируют, что по итогам 2021 года она достигнет 75%.

Лидеры роста онлайн-продаж по итогам H1 2021:

сфера туризма – 242%, из-за снятия большинства коронавирусных ограничей, что дало большой импульс развитию внутреннего туризма на фоне закрытия границ; каршеринг – 173%, из-за роста внутреннего туризма и нежелания людей пользоваться общественным транспортом по причине повышенной угрозы заражения коронавирусом; продажи садовых принадлежностей – 58%, из-за сезонности; продажи продуктов питания и сопутствующих товаров – 26%, из-за того, что люди оценили удобство сервиса, пришедшего во время и после локдауна; онлайн-образование – 11%, из-за того, что эта услуга хорошо себя зарекомендовала в период пандемии.

«Если в прошлом году мы видели активную трансформацию и переход бизнеса в онлайн, то в этом году бизнес изначально зарождается в онлайне», – отметил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Он добавил, что количество компаний, принимающих платежи через их сервис, по итогам 2020 года выросло на 30%. Наибольший рост пришелся на предприятия из городов-миллионников, индустриальных центров и курортного кластера.

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