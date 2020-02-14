Облачный платежный сервис «Тинькофф банка» CloudPayments раскрыл выручку в России

Принадлежащий «Тинькофф банку» сервис интернет-эквайринга для бизнеса CloudPayments раскрыл выручку в России. По итогам 2019 года она выросла на 103% и составила 428 млн рублей, рассказали Rusbase в компании.

В компании подсчитали, что больше всего сервисом интернет-эквайринга пользовались представители среднего бизнеса. Его доля в совокупной выручке CloudPayments составила 53,5%. На крупный сегмент пришлось 42,5%, на мелкий — 4%.

Больше всего выручки CloudPayments в 2019 году пришло от предприятий фаст-фуда, на втором месте — поставщики образовательных услуг, на третьем — микрофинансовые организации. Четвертое и пятое место заняли театральные агентства и прокат автомобилей.

Основная часть платежей через CloudPayments проходила по картам Сбербанка. На них пришлось 53%, на «Тинькофф банк» — 11%, на «Альфа-банк» — 7%, на другие банки — 29%.

Оплаты через Apple Pay и Google Pay заняли 9% в общей доле оборота. С начала 2019 года объем платежей, проведенных через эти сервисы, вырос в 6 раз.

Помимо услуг интернет-эквайринга CloudPayments также продает онлайн-кассы CloudKassir. В 2019 году объем их продаж вырос почти в два раза, заявили в компании. Сколько именно было куплено касс, не уточняется.

Кроме России CloudPayments присутствует в Казахстане. Там компания за год нарастила выручку на 200% (ее значение в денежном выражении не приводится).

CloudPayments в 2014 году основали Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. В 2017 году группа «Тинькофф» выкупила 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей, а в 2019 году довела свою долю до 90%. У основателей платежного сервиса осталось по 5%. Потом Ян вышел из компании и продал свою долю структурам «Тинькофф».

По собственным данным, CloudPayments пользуются 5268 предприятий. Клиенты платят сервису комиссию в размере 3,9 рубля за каждую операцию либо абонентскую плату 900 рублей.

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