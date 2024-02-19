CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане с 18 марта. Решение связано с «меняющимися рыночными условиями», объяснила компания. В апреле 2022 года CloudPayments подала в Узбекистане заявку на регистрацию товарного знака.

CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане с 18 марта