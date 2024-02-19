CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане с 18 марта. Решение связано с «меняющимися рыночными условиями», объяснила компания. В апреле 2022 года CloudPayments подала в Узбекистане заявку на регистрацию товарного знака.
Сервис онлайн-платежей CloudPayments прекратит работу в Узбекистане с 18 марта. Об этом говорится на сайте компании.
«В связи с меняющимися рыночными условиями, мы вынуждены прекратить деятельность CloudPayments в Узбекистане с 18 марта», – сказано в сообщении.
CloudPayments подал заявку на регистрацию товарного знака для онлайн-платежей в Узбекистане в апреле 2022 года.
CloudPayments был создан в 2014 году. В 2017 году TCS Group приобрела 55% акций компании за 290 млн рублей. В 2019 году основатели CloudPayments Дмитрий Спиридонов и Константин Ян продали банку «Тинькофф» еще 35% доли.
Позже Константин Ян передал оставшиеся свои 5% самой компании, а Дмитрий Спиридонов вошел в состав правления «Тинькофф».
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