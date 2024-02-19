Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане с 18 марта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане с 18 марта. Решение связано с «меняющимися рыночными условиями», объяснила компания. В апреле 2022 года CloudPayments подала в Узбекистане заявку на регистрацию товарного знака.

CloudPayments объявил о прекращении работы в Узбекистане с 18 марта

Сервис онлайн-платежей CloudPayments прекратит работу в Узбекистане с 18 марта. Об этом говорится на сайте компании.

«В связи с меняющимися рыночными условиями, мы вынуждены прекратить деятельность CloudPayments в Узбекистане с 18 марта», – сказано в сообщении. 

CloudPayments подал заявку на регистрацию товарного знака для онлайн-платежей в Узбекистане в апреле 2022 года.

CloudPayments был создан в 2014 году. В 2017 году TCS Group приобрела 55% акций компании за 290 млн рублей. В 2019 году основатели CloudPayments Дмитрий Спиридонов и Константин Ян продали банку «Тинькофф» еще 35% доли.

Позже Константин Ян передал оставшиеся свои 5% самой компании, а Дмитрий Спиридонов вошел в состав правления «Тинькофф».

Фото на обложке: Only background / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Из чего формируется деловая репутация компании и как над ней работать
  2. 2 Телепорт не туда: открытое письмо предпринимателям
  3. 3 «За последние 7 лет я видел много предпринимателей, которым сносило башню после кэшаута. Мы это испытание прошли»
  4. 4 Возможности ресторанного рынка Узбекистана: что нужно знать ресторатору, планирующему развивать здесь свой бизнес
  5. 5 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ

ВОЗМОЖНОСТИ

19 февраля 2024

Открытый преакселератор Технопарка «Сколково»

19 февраля 2024

Интеграф

19 февраля 2024

КОД-ИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ