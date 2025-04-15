Cloud.ru представил инструменты для упрощения работы с ИИ и разработки AI-агентов в облаке

Состоялась ежегодная технологическая конференция GoCloud провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru. Событие объединило разработчиков, архитекторов, инженеров, дата-сайентистов, лидеров продуктовых команд, а также представителей ведущих российских игроков из IT, ритейла, eCommerce, транспорта и финансового сектора. В числе главных анонсов — презентация готовых решений для создания AI-агентов и первого гибридного облака с поддержкой искусственного интеллекта.

На конференции генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин сообщил о внедрении AI-помощников в облачные продукты Cloud.ru. «AI-помощники будут предназначены для автоматизации рутинных задач и помогут упростить работу с облаком и разработку AI-агентов. Это кардинально изменит опыт пользователей», — отметил он.

Летом компания запустит Cloud.ru Evolution AI Factory — цифровую среду с готовыми инструментами для разработки AI-агентов и сервисами, ускоряющими внедрение искусственного интеллекта в бизнес. В ней объединены инструменты для работы с генеративными нейросетями, инференса, обучения моделей и управления жизненным циклом AI-приложений.

Сервисы в составе Cloud.ru Evolution AI Factory помогут создавать AI-агентов по шаблонам или на базе собственных моделей, запускать мультиагентные системы и быстро интегрировать решения в бизнес-процессы. Встроенные ассистенты и интуитивный интерфейс делают продукт доступным как для разработчиков, так и для пользователей без глубокой технической подготовки.

Cloud.ru Evolution AI Factory минимизирует затраты на вычислительные ресурсы, ускоряет разработку и повышает эффективность команд. Решение будет включать готовую инфраструктуру и полный набор сервисов для быстрого запуска AI-продуктов в облаке. Благодаря этому пользователи получают простой и удобный доступ ко всем необходимым инструментам.

Cloud.ru также анонсировал Cloud.ru Evolution Stack AI-bundle — первую в России гибридную AI-облачную платформу. Решение создано для компаний, которым важно сохранить полный контроль над данными и обеспечить безопасность при разработке AI-сервисов. Платформа подходит для развертывания в частных и гибридных контурах, позволяя комбинировать обучение моделей в публичном облаке и выполнение инференса на локальной инфраструктуре.

Cloud.ru Evolution Stack AI-bundle создана на базе собственных разработок компании и компонентов open source, что делает ее гибкой и легко масштабируемой. Решение ориентировано на крупный бизнес, государственные структуры и промышленные предприятия.

В мае этого года Cloud.ru запускает новый набор управляемых сервисов для работы с большими данными в своем публичном облаке Cloud.ru Evolution. Они охватывают весь цикл работы с данными — от сбора и обработки до анализа и визуализации в BI-системах.

Сервисы основаны на контейнерной архитектуре с автомасштабированием, гибкой настройкой и поддержкой S3-хранилищ, Artifactory Registry и Evolution DBaaS. Решения подходят для задач аналитики, AI/ML, оптимизируют расходы и позволяют быстро запускать проекты без привлечения узкопрофильных специалистов.

Компания также представила Evolution Managed Arenadata DB — аналитическую базу данных на базе Greenplum с MPP-архитектурой для хранения и обработки больших объемов структурированных и полуструктурированных данных. PaaS-сервис обеспечивает высокую производительность, подходит для критичных систем и легко масштабируется в облаке Cloud.ru.

Evolution Managed Arenadata DB позволяет за минуты развернуть корпоративное хранилище данных и интегрировать его с другими облачными решениями Cloud.ru. Сервис доступен по модели pay-as-you-go, а вся эксплуатация, поддержка и администрирование — на стороне провайдера.

Основные сценарии применения: ускорение бизнес-аналитики и прогнозирования, подготовка данных для AI/ML-задач с использованием MADlib, высокоскоростная обработка сложных запросов. Облачное решение актуально для банков, ритейла и промышленности.

Фото на обложке и в тексте: Cloud.ru

ООО "Облачные технологии"

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