В Clubhouse начали разработку приложения для Android

Компания наняла специалиста по имени Мопева Огундипе (Mopewa Ogundipe). Она занимается разработкой софта для операционной системы от Google с 2014 года, в том числе для Instagram, образовательной соцсети Khan Academy и блог-платформы Medium.

До сих пор войти в комнаты голосовой соцсети могли только те, у кого гаджеты с iOS. Правда, некоторые варианты для пользователей Android в последнее время всё же появились. Так, на портале GitHub разработчик из Санкт-Петербурга Григорий Клюшников выложил неофициальное Android-решение для Clubhouse.

«Видите ли, это не должно быть настоящим продуктом. Спешно собрал за 1,5 дня. Почти как на хакатоне. Это скорее подтверждение концепции, временная мера перед тем, как Clubhouse выпустит свое официальное приложение для Android», — пояснил разработчик и предупредил, что за вход через стороннее приложение Clubhouse может забанить.

Кстати, свой вариант голосовых чатов есть и в Telegram, его может запустить в группе администратор параллельно с обычной перепиской, говорится в официальном блоге мессенджера. Обновление было заявлено еще в конце прошлого года.

Уточняется, что для этого в профиле группы нужно выбрать «Ещё» (… или ⋮) > «Голосовой чат». Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений (можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если Telegram свернут).

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