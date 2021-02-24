Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Clubhouse начали разработку приложения для Android

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Clubhouse наняла разработчика для создания приложения для пользователей с мобильными устройствами на Android, сообщил CNBC.

В Clubhouse начали разработку приложения для Android

Компания наняла специалиста по имени Мопева Огундипе (Mopewa Ogundipe). Она занимается разработкой софта для операционной системы от Google с 2014 года, в том числе для Instagram, образовательной соцсети Khan Academy и блог-платформы Medium.

До сих пор войти в комнаты голосовой соцсети могли только те, у кого гаджеты с iOS. Правда, некоторые варианты для пользователей Android в последнее время всё же появились. Так, на портале GitHub разработчик из Санкт-Петербурга Григорий Клюшников выложил неофициальное Android-решение для Clubhouse. 

«Видите ли, это не должно быть настоящим продуктом. Спешно собрал за 1,5 дня. Почти как на хакатоне. Это скорее подтверждение концепции, временная мера перед тем, как Clubhouse выпустит свое официальное приложение для Android», — пояснил разработчик и предупредил, что за вход через стороннее приложение Clubhouse может забанить.

Кстати, свой вариант голосовых чатов есть и в Telegram, его может запустить в группе администратор параллельно с обычной перепиской, говорится в официальном блоге мессенджера. Обновление было заявлено еще в конце прошлого года.

Уточняется, что для этого в профиле группы нужно выбрать «Ещё» (… или ⋮) > «Голосовой чат». Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений (можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если Telegram свернут).

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2021

Программа открытых инноваций — PwC Venture Hub

28 февраля 2021

Urban Greenhouse Challenge: Reforest

28 февраля 2021

Хакатон 2.0 Power BI Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма