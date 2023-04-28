Популярная во времена COVID-19 соцсеть Clubhouse уволит половину сотрудников

Потерявшая популярность социальная сеть Clubhouse уволит половину сотрудников. Компании нужно эволюционировать, поэтому ее следует перезагрузить, заявили основатели. Всем сокращенным работникам будут платить зарплату до конца августа.

О масштабном сокращении численности персонала Clubhouse рассказала в своем блоге. Из компании будут уволены 50% сотрудников, но компания давно не раскрывает их общее количество – по данным на октябрь 2022 года в Clubhouse работали около 100 человек.

Сооснователи Clubhouse Пол Дэвисон и Роэн Сет заявили, их продукту нужно эволюционировать, а компания нуждается в перезагрузке. Они добавили, что уже работают над Clubhouse 2.0, но не поделились подробностями развития проекта.

Социальная сеть Clubhouse получила большую популярность во времена пандемии COVID-19. В 2021 году компания оценивалась в $4 млрд. С прекращением массового распространения коронавируса Clubhouse начала терять популярность.

Соцсеть с комнатами для общения Clubhouse запустили в марте 2020 года в разгар пандемии COVID-19. Спикерами Clubhouse в разное время были Илон Маск, Джаред Лето, Олег Тиньков и другие знаменитости.

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