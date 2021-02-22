Хакерам удалось слить разговоры из Clubhouse в Сеть

Пользователю новой социальной сети Clubhouse удалось вопреки запрету «слить» аудиочаты на сторонний сайт. Представители приложения признали уязвимость и заверили, что принимают дополнительные меры. При этом эксперты предупредили — рассчитывать на приватность и защищенность разговоров в новой соцсети пока не стоит.

Clubhouse — закрытая соцсеть, в основе которой лежит голосовое общение. Попасть в неё можно только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя. Запись и сохранение чатов, согласно установленным правилам, запрещены.

Однако на выходных сервис онлайн-диалогов зафиксировал хакерскую атаку, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Злоумышленник сумел настроить стриминг аудио в реальном времени и транслировать происходящее в «комнатах» на сторонний сайт, уточняет издание.

Представитель Clubhouse Рима Бахнаси не стала вдаваться в подробности взлома, но отметила, что компания «навсегда» заблокировала пользователя-взломщика и ввела новые защитные меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Как заявил в разговоре с изданием гендиректор австралийской компании Internet 2.0 Роберт Поттер, основная проблема в связи с Clubhouse сейчас — это то, что люди думают, что их разговоры в рамках сервиса приватны. Пользователи соцсети должны принять тот факт, что все их разговоры записываются и могут быть обнародованы, отметил он.

Это далеко не единственная проблема, связанная с Clubhouse. Всвязи с ростом популярности данной сети активизировались мошенники. К примеру, в Сети можно встретить объявления о продаже «инвайтов», однако, как правило, такие продавцы просто выманивают деньги у пользователей.

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