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Clubhouse вылетел из топ-100 самых скачиваемых приложений в России

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Clubhouse выбыл из сотни самых скачиваемых российских приложений на iOS. Запущенная месяц назад версия приложения на ОС Android оказалась не особо популярной, она смогла подняться только на 34-е место рейтинга, но сейчас уже опустилась ниже 80 позиции. Эксперты считают, что Clubhouse взлетел на эффекте «закрытых дверей», но в итоге недостаток интересного контента может окончательно погубить соцсеть.

Clubhouse вылетел из топ-100 самых скачиваемых приложений в России

По данным сервиса аналитики App Annie, Clubhouse выбыл из сотни самых скачиваемых приложений в России на iOS. В феврале соцсеть возглавляла этот рейтинг. Версия приложения на Android, о запуске в США которой компания объявила 9 мая, не снискала популярности.

Официального объявления о выходе версии соцсети на Android на российский рынок Clubhouse не делал, однако 21 мая пользователи в нашей стране впервые заметили приложение в Google Play. В итоге в мае он занял 34-е место рейтинга. По данным App Annie, 9 июня соцсеть занимала 83-ю строчку в топе новых бесплатных приложений Google Play в России.

По мнению экспертов, спад интереса пользователей к Clubhouse произошёл из-за окончания действия эффекта «закрытых дверей» — сначала всем хотелось присоединится к «избранному сообществу», однако из-за недостатка интересного контента пользователи начали уходить.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Известиями» отметил, что при запуске Clubhouse на площадку привлекли статусных спикеров: знаменитостей, бизнесменов, учёных, которые выступали с лекциями, отвечали на вопросы и взаимодействовали с публикой, однако сейчас такого нет.

На примере собственного опыта аналитик рассказал, что сейчас в десятки раз сократилось количество русскоязычных комнат. По его мнению, Clubhouse так и остался нишевым продуктом и не сумел завоевать массовую аудиторию.

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Фото: Shutterstock.com

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