Clubhouse вылетел из топ-100 самых скачиваемых приложений в России

Clubhouse выбыл из сотни самых скачиваемых российских приложений на iOS. Запущенная месяц назад версия приложения на ОС Android оказалась не особо популярной, она смогла подняться только на 34-е место рейтинга, но сейчас уже опустилась ниже 80 позиции. Эксперты считают, что Clubhouse взлетел на эффекте «закрытых дверей», но в итоге недостаток интересного контента может окончательно погубить соцсеть.

По данным сервиса аналитики App Annie, Clubhouse выбыл из сотни самых скачиваемых приложений в России на iOS. В феврале соцсеть возглавляла этот рейтинг. Версия приложения на Android, о запуске в США которой компания объявила 9 мая, не снискала популярности.

Официального объявления о выходе версии соцсети на Android на российский рынок Clubhouse не делал, однако 21 мая пользователи в нашей стране впервые заметили приложение в Google Play. В итоге в мае он занял 34-е место рейтинга. По данным App Annie, 9 июня соцсеть занимала 83-ю строчку в топе новых бесплатных приложений Google Play в России.

По мнению экспертов, спад интереса пользователей к Clubhouse произошёл из-за окончания действия эффекта «закрытых дверей» — сначала всем хотелось присоединится к «избранному сообществу», однако из-за недостатка интересного контента пользователи начали уходить.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Известиями» отметил, что при запуске Clubhouse на площадку привлекли статусных спикеров: знаменитостей, бизнесменов, учёных, которые выступали с лекциями, отвечали на вопросы и взаимодействовали с публикой, однако сейчас такого нет.

На примере собственного опыта аналитик рассказал, что сейчас в десятки раз сократилось количество русскоязычных комнат. По его мнению, Clubhouse так и остался нишевым продуктом и не сумел завоевать массовую аудиторию.

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Фото: Shutterstock.com