Coca-Cola представила созданный с помощью ИИ напиток. Газировка под названием Y3000 имеет футуристичный дизайн этикетки, в создании которого также принял участие искусственный интеллект. Напиток выпустят в ограниченном количестве на некоторых рынках присутствия бренда.
Производитель напитков Coca-Cola выпустил газировку, в создании вкуса и дизайна этикетки которой принял участие искусственный интеллект. Об этом компания сообщила на своем сайте.
При создании вкуса Y3000 с нулевым содержанием сахара учли мнения любителей продуктов Coca-Cola со всего мира. Этикетка получила футуристичный дизайн.
«Мы поставили перед собой задачу изучить концепцию того, каким может быть вкус Coca-Cola из будущего, и какие он может принести впечатления», – отметили в Coca-Cola.
Напиток Y3000 будет выпущен в ограниченном количестве в США, Канаде, Китае, странах Европы и Африки. Coca-Cola не раскрыла, каким будет вкус газировки и какие ингредиенты будут в ней содержаться.
Фото на обложке: Parilov /
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