Coca-Cola будет продавать в России молотый и зерновой кофе

Coca-Cola запускает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе под брендом Costa Coffee. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

По словам гендиректора Coca-Cola HBC в России Александара Ружевича, компания внимательно анализировала рынок в России.

«Большинство чашек кофе употребляется именно дома, это самый большой сегмент, поэтому мы начали с горячих напитков, а также сегмента самообслуживания в канале HoReCa. Мы также рассматриваем возможности и в других кофейных сегментах», — отметил Ружевич.

Рекомендованная цена пачки кофе в 200 г составит 399 рублей с НДС. В дальнейшем Coca-Cola рассматривает возможность дистрибуции кофе в капсулах и для профессионального использования.

По собственным прогнозам, на рынках присутствия Coca-Cola категория кофе будет расти на 4% в год. Coca-Cola в России выпускает напитки под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Schweppes, «Добрый», Rich, «Моя cемья» и другими.

По данным Nielsen, в крупнейших розничных сетях РФ с августа 2019 года по июль 2020 года продажи кофе выросли на 16,1% в денежном выражении и на 12,8% в натуральном.

В Euromonitor International оценивают объем российского рынка кофе в 140,13 тыс. тонн, а оборот — в 224,7 млрд руб. на 2020 год. Крупнейший игрок — Nestle (марка Nescafe) с долей 19,4% российского рынка кофе в 2019 году.

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