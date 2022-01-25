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Coca-Cola запустила конкурс для стартапов по разработке экологичной упаковки

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Coca-Cola НВС запустила конкурс для стартапов, которые готовы предложить современный, гибкий и ориентированный на покупателя способ упаковки продукции, сообщила пресс-служба компании. Разработчик лучшего решения по итогам конкурса получит €100 тыс.

Coca-Cola запустила конкурс для стартапов по разработке экологичной упаковки

Компания ищет решения в двух областях:

  • Инновационные решения, помогающие ускорить сбор упаковочных материалов и повысить заинтересованность потребителей. Эти решения должны быть экономически эффективными, масштабируемыми в разных регионах и дополнять существующую общественную инфраструктуру;
  • Новые решения для первичной и вторичной упаковки, которые могли бы понравиться потребителям, снижать воздействие на окружающую среду по сравнению с существующими «традиционными» типами упаковки, быть экономически выгодными и иметь потенциал для масштабирования.

Лучшее решение конкурса Coca-Cola HBC получит €100 тыс. Заявки принимаются до 18 февраля 2022 года, подать их можно на сайте конкурса.

Coca-Cola HBC будет сотрудничать и инвестировать в самые перспективные технологии и стартапы. Также компания предоставит ресурсы, бренды и каналы для внедрения и масштабирования решений. Кроме того, победитель конкурса получит доступ к отраслевому опыту компании и ее отраслевым партнерам.

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Фото на обложке: Eak Ngeamsuan / Shutterstock

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