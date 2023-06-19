Coca-Cola HBC купит водочный бренд Finlandia за $220 млн

Coca-Cola HBC приобретет за $220 млн Brown-Forman Finland, который владеет брендом водки Finlandia, пишет Reuters.
В компании сделку назвали привлекательной инвестицией и естественной эволюцией «как одного из дистрибуционных партнеров Finlandia». Там указали, что покупка послужит подтверждением силы партнерства с Brown-Forman. Завершить сделку планируется во второй половине года.
Как указывает «Интерфакс», акции Coca-Cola HBC дешевели в понедельник на 1,2% в Лондоне. Акции Brown-Forman при этом росли на 0,8%.
В России Coca-Cola HBC производила и продавала такие напитки, как Fanta, Sprite, Schweppes и другие. Год назад компания объявила о прекращении выпуска этой продукции.
Фото на обложке: PalSand /
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