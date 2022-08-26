Основатель «Теремка» раскрыл новое название российской Coca-Cola

Coca-Cola в России придумали название — «Добрый кола». Основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал, что такое название предложили в компании «Мултон Партнерс», выпускающей сок под брендом «Добрый», и в которую переименовали Coca-Cola HBC.
Гончаров отметил, что уведомление о новом названии «Кока-Колы» поступило ему около полутора недель назад от компании «Мултон Партнерс», в которую было переименовано Coca-Cola HBC – российское подразделение Coca-Cola.
«Мы попробуем его продавать», – сообщил Гончаров о «Добрый Кола», предположив, что продажи напитки будут строиться на узнаваемости бренда «Добрый».
По мнению Гончарова, на рынке появится жесткая конкуренция новых брендов «Кока-Колы», которых с момента ухода головной Coca-Cola из России появилось достаточное количество. «Что из этого получится, очень интересно посмотреть», – отметил основатель «Теремка».
Глава Coca-Cola HBC Зоран Богданович сообщил о полном прекращении производства и продажи брендов компании в России, и планов по возобновлению работы нет.
Фото на обложке: Tim UR /
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