Напитки дистрибутора Coca-Cola уйдут с прилавков в России

Напитки дистрибутора Coca-Cola уйдут с прилавков в России. Coca-Cola HBC объявила, что перестанет выпускать и продавать напитки бренда. К ним относятся в том числе Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua и различные популярные соки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Coca-Cola HBC.

В России работают 10 заводов Coca-Cola HBC. Все они вскоре перестанут выпускать напитки.

Coca-Cola объявила о приостановке работы в России 8 марта. Глава компании тогда заявил, что компания допускает полный уход с российского рынка.

Coca-Cola HBC производит и продает в России десятки популярных напитков, среди которых газированная вода Fanta, Sprite, питьевая вода BonAqua, соки Pulpy, Rich, энергетический напиток Burn.

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