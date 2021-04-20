Coca-Cola представила новую линейку продуктов для России

Coca-Cola представила линейку ЗОЖ-продуктов для России. Это пять видов шотов и два вида капель, которые, как заявляют в компании, помогут сбалансировать рацион. Напитки будут производить под брендом BotanIQ.
Продукт разработали в компании «Мултон» – внутреннем стартапе Coca-Cola. В компании отметили, что в работе над рецептурой участвовали кандидаты медицинских и фармацевтических наук, а напитки имеют «доказанную эффективность компонентов» и низкий гликемический индекс.
BotanIQ – это пять видов шотов и два вида капель, содержащие биологически активные компоненты:
- SKIN SHOT – коллагеновые пептиды и гиалуроновую кислоту
- NAILS & HAIR SHOT – биотин и коллаген
- IMMUNO SHOT – витамины B6, B12, D3, фолиевую кислоту и имбирь
- PREBIOTIC SHOT – инулин и биотин
- POWER SHOT – витамины B1, B2, B3, B6, B12 и зеленый чай
- FOCUS DROPS – витамин B1, ниацин и женьшень
- CALM DROPS – витамин B6, мелиссу, лаванду, розмарин, L-триптофан и магний
«Задача BotanIQ – удовлетворить растущий спрос на продукты для сбалансированного рациона. Продукт отвечает трендам современного потребления и осознанного подхода к здоровью», – отметили в пресс-службе Coca-Cola HBC Россия.
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Фото: пресс-служба Coca-Cola HBC Россия.
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