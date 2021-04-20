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Coca-Cola представила новую линейку продуктов для России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Coca-Cola представила линейку ЗОЖ-продуктов для России. Это пять видов шотов и два вида капель, которые, как заявляют в компании, помогут сбалансировать рацион. Напитки будут производить под брендом BotanIQ.

Coca-Cola представила новую линейку продуктов для России

Продукт разработали в компании «Мултон» – внутреннем стартапе Coca-Cola. В компании отметили, что в работе над рецептурой участвовали кандидаты медицинских и фармацевтических наук, а напитки имеют «доказанную эффективность компонентов» и низкий гликемический индекс.

BotanIQ – это пять видов шотов и два вида капель, содержащие биологически активные компоненты:

  • SKIN SHOT – коллагеновые пептиды и гиалуроновую кислоту
  • NAILS & HAIR SHOT – биотин и коллаген
  • IMMUNO SHOT – витамины B6, B12, D3, фолиевую кислоту и имбирь
  • PREBIOTIC SHOT – инулин и биотин
  • POWER SHOT – витамины B1, B2, B3, B6, B12 и зеленый чай
  • FOCUS DROPS – витамин B1, ниацин и женьшень
  • CALM DROPS – витамин B6, мелиссу, лаванду, розмарин, L-триптофан и магний

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«Задача BotanIQ – удовлетворить растущий спрос на продукты для сбалансированного рациона. Продукт отвечает трендам современного потребления и осознанного подхода к здоровью», – отметили в пресс-службе Coca-Cola HBC Россия.

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Фото: пресс-служба Coca-Cola HBC Россия.

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