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Производители шоколада уменьшат содержание какао из-за рекордных цен на бобы

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В ближайшее время производители шоколада могут уменьшить объем плиток или содержание в них какао. Причина этому — рост стоимости какао до рекордного уровня из-за проблем с поставками из Западной Африки.

Производители шоколада уменьшат содержание какао из-за рекордных цен на бобы

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей индустрии, за последний год стоимость какао-бобов выросла более чем в два раза. По информации Barry Callebaut, крупнейшего производителя высококачественного шоколада, острая нехватка какао сохранится и в следующем сезоне.

Причины резкого роста цен на какао — проблемы с урожаем, особенно в Кот-д’Ивуаре и Гане, крупнейших мировых экспортерах какао. Кроме того, на усложнение цепочек поставок влияет законодательство ЕС: с конца 2024 года экспортеры обязаны предоставлять доказательства, что производство товара не стало причиной вырубки лесов.

Из-за ограничения количества сырья компании вынуждены прибегать к таким мерам, как продвижение продуктов с меньшим содержанием какао. Например, батончики с частичным покрытием шоколадной глазурью вместо полного.

Кроме того, некоторые виды какао-масел будут заменяться более дешевыми альтернативами, такими как пальмовое масло.

Нью-йоркские фьючерсы какао торгуются на максимальном в истории уровне: в конце февраля их стоимость превышала $6,9 тысяч за тонну, на момент закрытия биржи в пятницу цена за тонну какао-бобов равняется $6 299.

Фото: Unsplash

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