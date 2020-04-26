Школа программирования для детей CODDY вышла на рынок США

Российская школа программирования для детей CODDY открыла представительство в Нью-Йорке. Об этом сообщила основательница компании Оксана Селендеева на своей странице в Facebook.

В разговоре с Rusbase Селендеева уточнила, что на все юридические и организационные вопросы было потрачено около 250 тысяч рублей. В настоящее время занятия проходят в онлайн-формате.

Руководить бизнесом, по ее словам, будет «семейная пара, предприниматели, русские по происхождению, но давно живущие в Нью-Йорке».

«С учетом карантина, в офлайне появимся, скорее всего, с осени. Сначала ориентируемся на русскоговорящую аудиторию, а потом будем выходить и на англоговорящую. К концу года классически ожидаем 75-100 учеников», — рассказала основательница CODDY.

Стоимость персонального часа занятия установлена на уровне $30. По подсчетам Селендеевой, вложения в запуск бизнеса в США окупятся примерно через 8-9 месяцев.

Отвечая на вопрос о планах по выходу на европейский рынок, основательница CODDY ответила, что компания рассчитывает также запуститься в Германии и Франции.

CODDY обучает детей от 3 до 16 лет созданию собственных веб-сайтов, мобильных приложений, мультиков. Стоимость зависит от формата обучения (в группе или индивидуально) и начинается от 6 тысяч рублей за 4 занятия.

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