Codenrock приглашает UI/UX-дизайнеров принять участие в онлайн-конкурсе

Платформа Codenrock принимает заявки от UI/UX-дизайнеров на участие в онлайн-конкурсе. Специалист с лучшим решением получит контракт с компанией. Прислать портфолио можно до 7 октября.

Во время отборочного этапа дизайнеры должны отправить заявку и прикрепить ссылку на свои работы. С 9 по 11 октября пройдет финальный этап — участники будут решать задачи по улучшению интерфейса и опыта пользователей платформы технологических конкурсов Codenrock.

Лучших выберут пользователи, а также члены жюри:

Алла Лопаткова , UX/UI-дизайнер МТС. Работала в Codenrock и Angry, среди проектов — Codenrock, приложение банка «Зенит» и планировщик задач для бизнеса Workzen.

, UX/UI-дизайнер МТС. Работала в Codenrock и Angry, среди проектов — Codenrock, приложение банка «Зенит» и планировщик задач для бизнеса Workzen. Светлана Коновалова, ведущий дизайнер RTUITLab. Также Светлана — победитель и призер более 10 всероссийских и международных хакатонов, автор учебной программы по UX/UI-дизайну Российского Технологического Университета МИРЭА.

Победитель получит контракт с Codenrock на реализацию решения. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock