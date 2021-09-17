Платформа для оценки техспециалистов от армянских разработчиков CodeSignal получила $50 млн в серии C

Платформа для оценки навыков технических специалистов для найма CodeSignal привлекла $50 млн в рамках раунда С при участии венчурной компании Index Ventures. Среди других инвесторов — Menlo Ventures, Headline и A Capital.

Компания потратит деньги на обновление своих сервисов, увеличение вариантов оценки навыков и расширение штата в три раза, сообщил TechCrunch.

Общий объем средств платформы, по данным Crunchbase, составил $87,5 млн. В июле прошлого года CodeSignal получила $25 млн от CM Ventures, Capital One Ventures и других.

CodeSignal появилась в 2014 году в Сан-Франциско. Ее основали разработчики из Армении Тигран Слоян и Арам Шатахцян. Платформа позволяет оценить навыки технических специалистов перед приемом на работу, при этом она не учитывает социальное происхождение человека. Работодатели могут сравнивать знания кандидатов со стандартами в своей сфере.

Facebook, Zoom, Uber, Robinhood и Asana пользуются услугами компании по подготовке отчетов по техническим способностям специалистов. Во втором квартале, по данным издания, выручка CodeSignal выросла в 3,5 раза год к году.

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Фото: CodeSignal