Платформа для оценки техспециалистов от армянских разработчиков CodeSignal получила $50 млн в серии C

Платформа для оценки навыков технических специалистов для найма CodeSignal привлекла $50 млн в рамках раунда С при участии венчурной компании Index Ventures. Среди других инвесторов — Menlo Ventures, Headline и A Capital.
Компания потратит деньги на обновление своих сервисов, увеличение вариантов оценки навыков и расширение штата в три раза, сообщил TechCrunch.
Общий объем средств платформы, по данным Crunchbase, составил $87,5 млн. В июле прошлого года CodeSignal получила $25 млн от CM Ventures, Capital One Ventures и других.
CodeSignal появилась в 2014 году в Сан-Франциско. Ее основали разработчики из Армении Тигран Слоян и Арам Шатахцян. Платформа позволяет оценить навыки технических специалистов перед приемом на работу, при этом она не учитывает социальное происхождение человека. Работодатели могут сравнивать знания кандидатов со стандартами в своей сфере.
Facebook, Zoom, Uber, Robinhood и Asana пользуются услугами компании по подготовке отчетов по техническим способностям специалистов. Во втором квартале, по данным издания, выручка CodeSignal выросла в 3,5 раза год к году.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: CodeSignal
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский сервис для дальнобойщиков Fura вышел на рынок США
- 2 Крупнейший в мире продавец спорттоваров Under Armour планирует вернуться в Россию
- 3 Смарт-решение для фастфуда: компьютерное зрение контролирует выполнение заказов навынос
- 4 Электромобиль экс-сотрудника Илона Маска обогнал Tesla по дальности езды
- 5 FinTech-стартап с российскими корнями Collectly привлек $3 млн