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В Европе возник дефицит кофе на полках из-за споров о цене

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Популярные бренды кофе пропали из розничной продажи в магазинах Нидерландов и Германии. По данным Bloomberg, причиной стали споры производителей и поставщиков о стоимости продукции.

В Европе возник дефицит кофе на полках из-за споров о цене
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Крупнейшие нидерландские ритейлеры Albert Heijn и Jumbo перестали поставлять некоторые марки кофейного гиганта JDE Peet’s NV — ему принадлежат бренды Jacobs, Lor, Peet’s Coffee, Tassimo, Senseo и разные региональные марки. Проблемы в поставках появились также у немецких супермаркетов Edeka и Aldi Nord. Некоторые производители повысили цены, другие уменьшили упаковки, чтобы снизить затраты.

Временный дефицит возник из-за попыток ритейлеров противостоять росту цен на кофе на полках. «Производители кофе пытаются повысить цены в супермаркетах, а супермаркеты говорят “нет”», — пояснил в беседе с агентством глобальный стратег по потребительским продуктам, упаковке и логистике в Rabobank Сирил Филотт.

В JDE Peet’s сообщили, что в конце прошлой недели завершили переговоры с розничными продавцами в Нидерландах и Германии. «Реальность такова, что значительное повышение цен неизбежно», — объяснил генеральный директор JDE Peet Рафаэль Оливейра. По его словам, насколько сильно придется повысить цены, пока неясно.

Что происходит на рынке кофе? Последние годы кофе дорожает из-за проблем с урожаем в Бразилии и Вьетнаме, основных странах-производителях. За прошлый год зерна сорта робуста на бирже подорожали на 62%, арабика выросла в цене почти на 70%, отмечал в беседе с «Ведомостями» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В России кофе в прошлом году подорожал не меньше, чем на 70%, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. В конце января крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе в среднем на 20% с 1 марта.

Фото на обложке: defotoberg / Shutterstock / FOTODOM

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