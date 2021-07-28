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В России подорожает кофе из-за заморозков в Бразилии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ритейлеры предупредили о повышении цен на 10-12% в августе на кофе в России. Основная причина — аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии.

В России подорожает кофе из-за заморозков в Бразилии

Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении цен на кофе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров.

В сети «Верный» сообщили, что поставщики кофе предупредили о повышении цен в августе на 10–12%, объяснив его резким подорожанием сырья. По данным ряда компаний, оно составило 70% и в первую очередь было вызвано проблемами с урожаем зерен в Бразилии, добавили там.

В «Ленте» также сообщили, что поставщики говорят о повышении цен до 10%, пока уведомления находятся на рассмотрении. Об этом же заявил источник издания в другой крупной сети. По его словам, кроме роста стоимости сырья поставщики также говорят о подорожании упаковки и логистики. В Nestle (бренд Nescafe) цены не прокомментировали.

Бразилия считается крупнейшим производителем и экспортером кофейных зерен. В июле там произошли аномальные заморозки после года сильнейшей почти за сто лет засухи. Температура упала в трех основных регионах, где производится кофе, — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Глава ГК Uvenco (управляет в том числе кофейными автоматами) Арвидас Алутис спрогнозировал, что ситуация грозит падением сбора кофейных зерен в стране примерно на 30% год к году.

Кроме того, пандемия коронавируса привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке, сообщил Алутис. В итоге, по его словам, в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти вдвое. Так, фьючерс на сорт арабика на Нью-Йоркской товарной бирже 24 июля торговался выше $2 за фунт впервые с октября 2014 года. Месяцем ранее, 25 июня, цена составляла $1,57 за фунт.

Цены на кофе росли в течение с начала года, уточнил основатель One Group Сергей Румянцев. Впервые они поднялись в апреле—мае, из-за текущего кризиса компания планирует в сентябре повышать цены на кофе для партнеров в пределах 15%. В «Шоколаднице» сообщили, что до конца года объемы поставок и цены зафиксированы долгосрочным контрактом. Такие же действуют у большинства крупных игроков в сегменте, добавил Румянцев.

Кроме непогоды в Бразилии проблемы с поставками кофе связаны и с внутриполитическим кризисом в Колумбии — другом крупном экспортере зерен.

 В случае если биржевые цены сохранятся на текущем уровне, стоимость закупки в следующем году может вырасти на 40–50%, ожидают в Cofix.

В One Group, «Шоколаднице» и Cofix заверили, что будут сохранять стоимость напитков для конечного потребителя.

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Фото: baranq / Shutterstock

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