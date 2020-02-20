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Число кофеен в крупных городах России превысило число баров впервые за годы

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Число кофеен в российских городах-миллионниках в 2019 году впервые за несколько лет превысило число баров. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС, на которые ссылается «Коммерсантъ».

Число кофеен в крупных городах России превысило число баров впервые за годы

Кофеен в крупных городах за год стало на 30% больше — 6,8 тысяч. Количество баров выросло на 9% — до 5,8 тысяч. 

Кофейни стали главным драйвером роста ресторанного рынка. По темпам открытия новых заведений они обогнали пиццерии, суши-бары и столовые (прирост на 21%, 17% и 15% соответственно).

По общему числу точек кофейни оказались на четвертом месте. В топ-3 вошли заведения фастфуда (15,2 тысяч объектов), полноформатные кафе (12,2 тысяч) и рестораны (6,9 тысяч).

Эксперты 2ГИС объяснили бум открытия кофеен низкой стоимостью запуска точек и популярностью кофе. С ними согласны представители сетей «Шоколадница» и «Правда кофе».

По оценке гендиректора по коммерции «Шоколадницы» Евгения Прохорова, экспресс-кофейню можно открыть за 1 млн рублей или меньше, если закупить неновое оборудование. Основатель «Правда кофе» Филипп Лейтес считает, что запуск точки неизвестного бренда обойдется в 400 тысяч рублей.

По оценке Лейтеса, рынок кофеен продолжит расти еще 5-7 лет. Прохоров однако дает ему всего 2-3 года, после чего малоизвестные кофейни начнут закрываться, считает он.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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