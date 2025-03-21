«Шоколадница» и «Кофемания» запланировали выход на рынок ОАЭ

Крупные российские сети кофеен собрались выйти на рынок ОАЭ по франшизе. «Шоколадница» подписала договор с агентом, который будет искать для нее партнеров, сообщил Shopper’s гендиректор сети Олег Подгорный. К открытию первого ресторана в ОАЭ также готовится «Кофемания», рассказал Forbes ее представитель.

Планы «Шоколадницы». С какой компанией будет сотрудничать «Шоколадница», Подгорный не уточнил. По его словам, модель франшизы была выбрана после изучения особенностей рынка Дубая — открытие своими силами потребовало бы больше затрат, в том числе из-за высоких арендных ставок. Топ-менеджер признал, что в ОАЭ сеть столкнется с большой конкуренцией, а сам выход в страну он назвал большим достижением.

Ресторан «Кофемании». Forbes напомнил, что о планах «Кофемании» выйти на рынок ОАЭ стало известно еще прошлой осенью, когда в русскоязычных онлайн-сообществах о Дубае появились фото из торгового центра Dubai Hills Mall с плакатами о готовящемся открытии ресторана. Сейчас на карте в «2ГИС» эта точка отмечена статусом «скоро откроется». Но ресторан в Дубае заработает не в самое ближайшее время, поэтому рассказывать о нем преждевременно, подчеркнул представитель «Кофемании».

По данным консалтинговой компании Nikoliers, российские компании проявляют большой интерес к рынку ОАЭ, особенно к Дубаю. Он связан с отъездом туда россиян весной и осенью 2022 года. По словам аналитиков, в 2024 году на этот рынок вышли 19 российских компаний, в том числе «Золотое яблоко» и «Лэтуаль», Frank by Basta, Loona и Ribambelle.

При этом активность российских компаний в Дубае, говорит партнер Nikoliers Андрей Косарев, снизилась из-за роста ставок аренды и нехватки подходящих помещений. По данным компании, в третьем квартале 2024 года арендные ставки в торговых центрах Дубая увеличились в среднем на 25% год к году. Основатель аналитического агентства Infoline Иван Федяков добавил, что сейчас в Дубае дефицит торговых площадей, и желающим открыться там операторам иногда приходится ждать от года до нескольких лет.

О планах выйти на рынок Дубая, в частности, в прошлом году говорила соосновательница Wildberries Татьяна Ким. По ее словам, маркетплейс хочет открыть в стране пункты выдачи, так как в ОАЭ «есть высокий спрос на потребление продуктов различных категорий».

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