После $2,4 млрд от Google и провала с OpenAI: ИИ-редактор кода Windsurf продан стартапу Cognition AI
ИИ-стартап Cognition AI купил Windsurf — редактор кода с поддержкой Claude и сотнями тысяч пользователей. Формально — «подписано окончательное соглашение», объявление появилось на сайте компании. Неофициально — Cognition забрал то, что осталось, после того как «лучшие люди» и лицензии ушли в Google в рамках сделки на $2,4 млрд.
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Сделка на обломках сделки
Cognition получил бренд, продукт, выручку и клиентскую базу, но не команду. Ранее Google приобрёл «лучшие таланты» и лицензионные права Windsurf. Среди тех, кто уже трудоустроен в DeepMind, — CEO Варун Мохан, сооснователь Дуглас Чен и часть ключевых разработчиков.
Cognition досталась вторая половина
Согласно релизу, Cognition AI получил:
- торговую марку Windsurf;
- продукт Windsurf IDE с поддержкой последних моделей Claude;
- $82 млн годового дохода, 350 корпоративных клиентов и сотни тысяч пользователей;
- часть оставшейся команды, которая пока работает в автономном режиме.
Продукты Windsurf будут интегрированы в экосистему Cognition. В компании надеются, что это удвоит темпы роста.
Провал с OpenAI
До сделки с Google и Cognition Windsurf вёл переговоры с OpenAI о продаже за $3 млрд, но сделка сорвалась. Причина — сложные отношения с Microsoft, главным инвестором OpenAI.
Умное поглощение без лишнего шума
По мнению аналитиков Bloomberg, подобные сделки — пример частичного поглощения, когда Big Tech аккуратно забирают таланты и ключевые IP без формальной покупки всей компании. Такой подход позволяет обойти внимание антимонопольных регуляторов, сохранив контроль над ключевыми активами. Cognition формально оформляет сделку, Google — забирает мозги.
В сухом остатке
Windsurf не продался OpenAI, но его всё равно разобрали на части. Google достались люди и лицензии, Cognition — бренд, IDE и выручка. Сделка не попала в заголовки Wall Street Journal, но это был один из самых показательных кейсов 2025 года: как стартап превращается в ресурс, который просто нужно грамотно разделить.
Фото на обложке: freepik
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