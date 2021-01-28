Разработчик беспилотных технологий Cognitive Pilot открыл 13 представительств в России

Ведущий разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта Cognitive Pilot (входит в экосистему «Сбера») объявил об открытии региональных представительств в России.

За последние три месяца в пяти федеральных округах было запущено 13 отделений, сообщили RB.ru в пресс-службе компании. В таких городах, как Воронеж, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Уфа, Самара, Тюмень, Барнаул, Томск, Омск, Ставрополь.

Представительства занимаются продажами системы автономного управления сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot и дальнейшим сопровождением «умного» продукта.

Cognitive Agro Pilot при любой освещенности и в любых погодных условиях «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения, распознает возникающие препятствия на пути техники, включая людей, животных, металлические предметы. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, поэтому работает на территориях со слабым спутниковым сигналом.

Система легко переустанавливается с одного вида техники на другой, уточнили представители компании. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищённого планшета на базе ОС Android.

В прошлом сезоне уборки урожая более 350 комбайнов в различных регионах России с помощью Cognitive Agro Pilot обработали свыше 160 тысяч га площадей и собрали более 720 тысяч тонн урожая. Система внедрена также в США, Бразилии и Китае.

В этом году компания планирует масштабировать проект по России и намерена обеспечить оффлайн-охват всех регионов за счет расширения географии собственных офисов и поддерживающих партнерских сетей.

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