Cognitive Pilot увеличила экспорт автопилотов для сельского хозяйства в 2,5 раза

Компания Cognitive Pilot («дочка» Сбербанка и Cognitive Technologies) поделилась первыми итогами экспортных продаж автопилота для уборочной техники на основе ИИ Cognitive Agro Pilot.
В мае 2021 года компания поставила за рубеж 48 комплексов Cognitive Agro Pilot (27 в Бразилию и 21 — в Аргентину) — это в 2,5 раза больше, чем в апреле, рассказали RB.RU представители Cogintive Pilot. Покупателями российской системы стали крупные и средние агрохозяйства, а также компании, занимающиеся установкой дополнительного оборудования для сельхозтехники, заинтересованные в расширении линейки продукции системами на основе ИИ, превосходящими по своим характеристикам классические системы параллельного вождения.
Наиболее высокий спрос на умные системы автопилотирования сельхозтехники мы наблюдаем в странах Латинской Америки. Вследствие пандемии уровень цен на сою и кукурузу в этом регионе достиг своего 20-летнего максимума. Поэтому в условиях ограниченности посевных площадей местные фермеры ищут любые возможности повышения эффективности использования техники.
Также Cognitive Pilot приступила к формированию сети сервисных центров в США. Предзаказ системы Cognitive Agro Pilot в США и Канаде на сегодня составляет 31 комплект, заявляют в компании. Во второй половине года планируется открытие дочерней компании Cognitive Pilot для продвижения умных систем автопилотирования сельхозтехники в Северной Америке.
Кроме того, 2 июня 2021 года компанией Cognitive Pilot были подписаны первые дилерские соглашения с пятью крупным аргентинскими поставщиками решений для сельского хозяйства: компаниями Crucianelli, Piersanti, Pierbon, Mainero и Caiman, обладающими наиболее развитой в регионе сетью сервисных центров.
Cognitive Pilot – это компания с большим опытом и богатыми традициями разработки систем искусственного интеллекта. В ней мы видим надёжного партнера, поставляющего один из лучших в мире и востребованный в нашей стране продукт – автопилот для сельхозтехники. Мы рассчитываем, что аргентинские фермеры смогут значительно повысить эффективность уборки урожая с Cognitive Agro Pilot.
До конца года Cognitive Pilot планирует выпустить на экспорт порядка 600 комплектов Cognitive Agro Pilot. Из этого числа порядка 470 придётся на страны Латинской Америки, около 80 — на азиатский регион, 20 — на США и Канаду и около 30 — на другие регионы.
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Фото на обложке: Sergio Delle Vedove /
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