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Cognitive Pilot увеличила экспорт автопилотов для сельского хозяйства в 2,5 раза

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Компания Cognitive Pilot («дочка» Сбербанка и Cognitive Technologies) поделилась первыми итогами экспортных продаж автопилота для уборочной техники на основе ИИ Cognitive Agro Pilot.

Cognitive Pilot увеличила экспорт автопилотов для сельского хозяйства в 2,5 раза

В мае 2021 года компания поставила за рубеж 48 комплексов Cognitive Agro Pilot (27 в Бразилию и 21 — в Аргентину) — это в 2,5 раза больше, чем в апреле, рассказали RB.RU представители Cogintive Pilot. Покупателями российской системы стали крупные и средние агрохозяйства, а также компании, занимающиеся установкой дополнительного оборудования для сельхозтехники, заинтересованные в расширении линейки продукции системами на основе ИИ, превосходящими по своим характеристикам классические системы параллельного вождения.

Наиболее высокий спрос на умные системы автопилотирования сельхозтехники мы наблюдаем в странах Латинской Америки. Вследствие пандемии уровень цен на сою и кукурузу в этом регионе достиг своего 20-летнего максимума. Поэтому в условиях ограниченности посевных площадей местные фермеры ищут любые возможности повышения эффективности использования техники.
Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot

Также Cognitive Pilot приступила к формированию сети сервисных центров в США. Предзаказ системы Cognitive Agro Pilot в США и Канаде на сегодня составляет 31 комплект, заявляют в компании. Во второй половине года планируется открытие дочерней компании Cognitive Pilot для продвижения умных систем автопилотирования сельхозтехники в Северной Америке.

Кроме того, 2 июня 2021 года компанией Cognitive Pilot были подписаны первые дилерские соглашения с пятью крупным аргентинскими поставщиками решений для сельского хозяйства: компаниями Crucianelli, Piersanti, Pierbon, Mainero и Caiman, обладающими наиболее развитой в регионе сетью сервисных центров.

Cognitive Pilot – это компания с большим опытом и богатыми традициями разработки систем искусственного интеллекта. В ней мы видим надёжного партнера, поставляющего один из лучших в мире и востребованный в нашей стране продукт – автопилот для сельхозтехники. Мы рассчитываем, что аргентинские фермеры смогут значительно повысить эффективность уборки урожая с Cognitive Agro Pilot.
Рамон Антонио Видаль, партнёр аргентинских компаний

До конца года Cognitive Pilot планирует выпустить на экспорт  порядка 600 комплектов Cognitive Agro Pilot. Из этого числа порядка 470 придётся на страны Латинской Америки, около 80 — на азиатский регион, 20 — на США и Канаду и около 30 — на другие регионы.

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Фото на обложке: Sergio Delle Vedove / Shutterstock.

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