Криптобиржа Coinbase заблокирует аккаунты части российских пользователей

Coinbase заблокирует аккаунты части российских пользователей. Криптобиржа сделает это в соответствии с санкциями Евросоюза, которые он ввел 8 апреля. Чтобы сохранить аккаунт, группе российских клиентов биржи придется доказать, что против них не ввели санкции.

О блокировке аккаунтов криптобиржа рассказала в письме, которое разослала своим пользователям. С документом ознакомился РБК.

Доступа к аккаунтам лишатся российские пользователи, которые попали под санкции Евросоюза и у которых на счету находится более 10 тысяч евро. Блокировка наступит 31 мая. До этого срока пользователям рекомендовали вывести деньги, потому что после него счета будут заморожены.

Чтобы не попасть под блокировку, пользователю нужно доказать, что он не включен в санкционный список Евросоюза. Владелец кошелька должен направить в Coinbase подтверждающие документы.

Ограничительные меры в отношении российских пользователей 21 апреля ввели криптобиржа Binance. Они касаются только клиентов, на счетах которых лежат более 10 тысяч евро – им запретили торговать на бирже и открывать депозиты, но разрешили выводить деньги.

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