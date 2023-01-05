Coinbase оштрафовали на $50 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

$50 млн пойдут на оплату штрафа за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег, другие $50 млн будут инвестированы в усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона.

Согласно проверке департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), Coinbase имела «недекватную и недостаточную программу соответсвия».

Агентство обнаружило, что Coinbase не смогла справиться с ростом предупреждений, генерируемых ее системой мониторинга транзакций (которая отмечает возможные подозрительные действия), и к концу 2021 года у компании накопилось более 100 тысяч непроверенных предупреждений.

Это привело к тому, что Coinbase не смогла своевременно расследовать и сообщать о подозрительных транзакциях, как того требует закон о борьбе с отмыванием денег.

Криптобиржа согласилась на выплату $100 млн, а главный юрист компании подчеркнул, что «Coinbase по-прежнему стремится быть лидером и образцом для подражания в криптопространстве, включая партнерство с регулирующими органами, когда речь идет о соблюдении законодательства».

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