Coinbase оштрафовали на $50 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Финансовый регулятор Нью-Йорка подписал соглашение с Coinbase на $100 млн.
$50 млн пойдут на оплату штрафа за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег, другие $50 млн будут инвестированы в усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона.
Согласно проверке департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), Coinbase имела «недекватную и недостаточную программу соответсвия».
Агентство обнаружило, что Coinbase не смогла справиться с ростом предупреждений, генерируемых ее системой мониторинга транзакций (которая отмечает возможные подозрительные действия), и к концу 2021 года у компании накопилось более 100 тысяч непроверенных предупреждений.
Это привело к тому, что Coinbase не смогла своевременно расследовать и сообщать о подозрительных транзакциях, как того требует закон о борьбе с отмыванием денег.
Криптобиржа согласилась на выплату $100 млн, а главный юрист компании подчеркнул, что «Coinbase по-прежнему стремится быть лидером и образцом для подражания в криптопространстве, включая партнерство с регулирующими органами, когда речь идет о соблюдении законодательства».
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