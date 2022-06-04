«Обновление плана найма»: Coinbase отозвала предложения уже принятым на работу сотрудникам

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase недавно разослала только что принятым на работу кандидатам письмо о том, что отзывает оффер. В письме с заголовком «Обновление по Вашему офферу в Coinbase» директор по персоналу компании Эл Джей Брок сообщает, что решение работодателя связано с текущей «макроэкономической ситуацией».
«Здравствуйте,
Сегодня мы опубликовали объявление в нашем блоге, которое включает в себя некоторые значительные обновления наших планов найма в ответ на стремительно меняющиеся рыночные условия.
Я с сожалением сообщаю Вам, что в результате [обновления] мы приняли очень сложное решение отозвать Ваше предложение о работе в Coinbase. Таким образом, Вы не начнете работу с нами в ранее согласованную дату», — говорится в письме, опубликованном Business Insider.
В качестве компенсации за «существенные неудобства» Coinbase предлагает несостоявшимся сотрудникам выходное пособие в размере двухмесячной зарплаты, а также помощь по дальнейшему трудоустройству.
Как минимум часть получателей письма осталась недовольна решением криптобиржи.
«Что они подразумевают под своим будущим? — заявил американскому изданию один из получивших отказ специалистов. — Неужели они не видят мое обозримое будущее, которое теперь неопределенно?». Собеседник Business Insider рассказал, что компания не предоставила никаких подробностей процесса принятия решения и поступила, по его мнению, «очень непрофессионально».
В середине мая Coinbase предупредила сотрудников о «замедлении» найма. Теперь же криптоплатформа объявила о полной приостановке приема новых людей на работу «в обозримом будущем».
Фото: 24K-Production / Shutterstock
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