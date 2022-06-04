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«Обновление плана найма»: Coinbase отозвала предложения уже принятым на работу сотрудникам

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase недавно разослала только что принятым на работу кандидатам письмо о том, что отзывает оффер. В письме с заголовком «Обновление по Вашему офферу в Coinbase» директор по персоналу компании Эл Джей Брок сообщает, что решение работодателя связано с текущей «макроэкономической ситуацией».

«Обновление плана найма»: Coinbase отозвала предложения уже принятым на работу сотрудникам

«Здравствуйте,

Сегодня мы опубликовали объявление в нашем блоге, которое включает в себя некоторые значительные обновления наших планов найма в ответ на стремительно меняющиеся рыночные условия.

Я с сожалением сообщаю Вам, что в результате [обновления] мы приняли очень сложное решение отозвать Ваше предложение о работе в Coinbase. Таким образом, Вы не начнете работу с нами в ранее согласованную дату», — говорится в письме, опубликованном Business Insider.

В качестве компенсации за «существенные неудобства» Coinbase предлагает несостоявшимся сотрудникам выходное пособие в размере двухмесячной зарплаты, а также помощь по дальнейшему трудоустройству.

Как минимум часть получателей письма осталась недовольна решением криптобиржи.

«Что они подразумевают под своим будущим? — заявил американскому изданию один из получивших отказ специалистов. — Неужели они не видят мое обозримое будущее, которое теперь неопределенно?». Собеседник Business Insider рассказал, что компания не предоставила никаких подробностей процесса принятия решения и поступила, по его мнению, «очень непрофессионально».

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В середине мая Coinbase предупредила сотрудников о «замедлении» найма. Теперь же криптоплатформа объявила о полной приостановке приема новых людей на работу «в обозримом будущем».

Фото: 24K-Production / Shutterstock

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