Финтех-стартап Collectly выходцев из России привлек $29 млн

Американский FinTech-стартап Михаила Брутяна и Максима Мизотина привлек $29 млн по итогам раунда серии А. Среди инвесторов — Y Combinator, Cabra VC, Burst Capital и др. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Раунд завершился 20 июля 2023 года. Компания не раскрыла оценку и другие детали сделки. Общая сумма привлеченный инвестиций с момента появления компании составила $33,9 млн.
Деньги пойдут на разработку новых продуктов и увеличение команды проекта до конца года. Компания также присматривается к использованию ChatGPT в своей работе.
- Collectly основали выходцы из России Левон Брутян (CEO) и Максим Мизотин (CTO) в 2017 году. Сервис позволяет упростить процесс выставления счетов за медицинские услуги, повысить уровень сбора платежей и улучшить качество обслуживания пациентов.
- В 2021 году стартап получил $3 млн инвестиций от Cabra VC, S16 и Starta Capital. Тогда аналитики предположили, что стоимость бизнеса с российскими корнями превышает полученную в ходе раунда сумму в 3-4 раза.
Фото на обложке: Satyrenko /
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