Коммерческий транспорт марок KIA и Toyota чаще всего угоняют в России — исследование

Наибольшей популярностью у угонщиков в России пользуются коммерческие автомобили марок KIA и Toyota, выснили аналитики «АльфаСтрахование». Специалисты проанализировали обращения юридических лиц по полисам каско за последние три года.
Так, автомобили корейского концерна KIA становятся объектами угонщиков в 28% случаев, японцы Toyota на втором месте с 24%. Третью строчку с большим отрывом от лидеров занимает Hyundai.
Топ-5 наиболее часто угоняемых марок коммерческих автомобилей за 2019-2021 годах:
- KIA — частота угонов 28%;
- Toyota — 24%;
- Hyundai — 9%;
- КамАз — 8%;
- Volkswagen — 7%.
По данным аналитиков, примерно 20% всех хищений коммерческого транспорта приходятся на грузовую и спецтехнику, собственники которых несут крупные убытки от нескольких миллионов рублей. Остальная часть – угоны пассажирских авто.
Эксперты отметили, что начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса способствовала снижению частоты угонов автомобилей в целом по стране на фоне введения различных ограничений. По итогам января-ноября 2021 года специалисты также зафиксировали снижение количества преступлений в отношении коммерческого транспорта.
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Фото на обложке: photoschmidt /
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