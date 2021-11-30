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Коммерческий транспорт марок KIA и Toyota чаще всего угоняют в России — исследование

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Наибольшей популярностью у угонщиков в России пользуются коммерческие автомобили марок KIA и Toyota, выснили аналитики «АльфаСтрахование». Специалисты проанализировали обращения юридических лиц по полисам каско за последние три года.

Коммерческий транспорт марок KIA и Toyota чаще всего угоняют в России — исследование

Так, автомобили корейского концерна KIA становятся объектами угонщиков в 28% случаев, японцы Toyota на втором месте с 24%. Третью строчку с большим отрывом от лидеров занимает Hyundai.

Топ-5 наиболее часто угоняемых марок коммерческих автомобилей за 2019-2021 годах:

  • KIA — частота угонов 28%;
  • Toyota — 24%;
  • Hyundai — 9%;
  • КамАз — 8%;
  • Volkswagen — 7%.

По данным аналитиков, примерно 20% всех хищений коммерческого транспорта приходятся на грузовую и спецтехнику, собственники которых несут крупные убытки от нескольких миллионов рублей. Остальная часть – угоны пассажирских авто.

Эксперты отметили, что начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса способствовала снижению частоты угонов автомобилей в целом по стране на фоне введения различных ограничений. По итогам января-ноября 2021 года специалисты также зафиксировали снижение количества преступлений в отношении коммерческого транспорта.

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Фото на обложке: photoschmidt / Shutterstock

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