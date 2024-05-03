Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank и активы JP Morgan по иску ТКБ

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску Транскапиталбанка к немецким банкам Commerzbank и J.P. Morgan и их российским структурам на на €12,3 млн (1,2 млрд рублей). Решение было вынесено 26 апреля, пишет «Интерфакс».
Суд наложил арест на 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на денежные средства на банковских счетах (кроме счетов типа «С» и «И») Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек», а также на принадлежащие им ценные бумаги и недвижимость в пределах требуемой суммы.
При этом суд отказался арестовывать движимое имущество ответчиков из-за отсутствия доказательств, что непринятие этой меры сделает невозможным исполнение решения суда и принесет банку материальный ущерб.
ТКБ подал иск в начале марта, третьим лицом по делу значится Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть иска до сих пор неизвестна, в банке его не комментируют. Первое заседание по делу планировалось 5 апреля, но его отложили на 16 мая.
Фото на обложке: Unsplash
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