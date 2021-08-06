Евгения Хрисанфова
Технопарк «Сколково» и Grechka Media открыли набор в новый «Акселератор коммуникаций» в сфере PR и маркетинга. Участие платное. Подать заявку можно до 17 августа.
Технопарк «Сколково» и Grechka Media запустили «Акселератор коммуникаций»Евгения Хрисанфова
Присоединиться к отбору в акселератор могут стартапы ранних стадий, а также специалисты в сферах PR и маркетинга.
В программе:
- основы модели PESO для выстраивания стратегии коммуникации;
- KPI маркетинга и PR;
- успешные PR-кейсы;
- поиск целевой аудитории;
- использование больших данных;
- настройка таргетинга;
- копирайтинг;
- нативная реклама и многие другие темы.
В конце акселератора состоится демо-день, во время которого участники представят свою коммуникационную стратегию.
Встречи пройдут в Москве, в коворкинге «Рабочая станция — Балчуг» и технопарке «Сколково». Подробности и форма для заявки доступны на сайте.
Фото на обложке: StockStyle / Shutterstock
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