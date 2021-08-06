Технопарк «Сколково» и Grechka Media запустили «Акселератор коммуникаций»

Технопарк «Сколково» и Grechka Media открыли набор в новый «Акселератор коммуникаций» в сфере PR и маркетинга. Участие платное. Подать заявку можно до 17 августа.

Присоединиться к отбору в акселератор могут стартапы ранних стадий, а также специалисты в сферах PR и маркетинга.

В программе:

основы модели PESO для выстраивания стратегии коммуникации;

KPI маркетинга и PR;

успешные PR-кейсы;

поиск целевой аудитории;

использование больших данных;

настройка таргетинга;

копирайтинг;

нативная реклама и многие другие темы.

В конце акселератора состоится демо-день, во время которого участники представят свою коммуникационную стратегию.

Встречи пройдут в Москве, в коворкинге «Рабочая станция — Балчуг» и технопарке «Сколково». Подробности и форма для заявки доступны на сайте.

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