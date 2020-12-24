Rusbase ищет комьюнити-менеджера для спецпроекта в сфере TravelTech

Мы ищем человека, который будет вместе с нами развивать проект Moscow Travel Hub и создавать новые активности для его участников.

Moscow Travel Hub — это проект, объединяющий представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы, заинтересованных в создании новых продуктов, использовании технологий и развитии коллаборационных форматов. В рамках проекта проходят регулярные встречи, образовательные программы, акселератор для стартапов, ежегодный хакатон, а также реализуются различные спецпроекты.

Rusbase выступает партнером Moscow Travel Hub и ищет человека, который будет вместе с командой проекта развивать сообщество и поддерживать постоянную активность среди его участников.

Что предстоит делать:

коммуницировать с участниками сообщества Moscow Travel Hub в различных каналах (Telegram-чат, рассылки, сайт, встречи и др.), информировать участников сообщества о мероприятиях;

взаимодействовать с партнерами Moscow Travel Hub и генерировать совместные активности (выступления спикеров, мастер-классы, тренинги и др.);

вести Telegram-чат сообщества: контролировать соблюдение правил, поддерживать активность, создавать и проводить новые активности в чате;

систематизировать сообщество: учет постоянных участников, сбор контактов и описаний, заполнение сайта;

готовить и иногда модерировать небольшие мероприятия Moscow Travel Hub совместно с командой: Speed Dating’и, митапы, встречи сообщества (онлайн и офлайн);

наполнять сайт и YouTube-канал Moscow Travel Hub;

постоянно мониторить отраслевую повестку и новости индустрии, реагировать на новые тренды и изменения, искать новые темы, героев, форматы.

Что мы ожидаем от кандидата:

высшее образование;

знание английского языка (не ниже уровня intermediate);

опыт работы от одного года в качестве менеджера проекта, комьюнити-менеджера или на аналогичных должностях;

знание сферы туристического бизнеса будет плюсом;

владение Tilda (на базовом уровне), Powerpoint, Trello, сервисами Google;

знание современных трендов в маркетинге, бизнесе, туризме, технологиях;

системное мышление и многозадачность;

развитые коммуникативные навыки, оптимизм, активная жизненная позиция, широкий кругозор.

Что мы предлагаем:

работу в интересном развивающемся проекте, разнообразные и нестандартные задачи;

проектная работа до конца 2021 года с возможностью пролонгации в случае продления проекта;

испытательный срок — один месяц;

офис в центре в самом сердце района Патриарших прудов (возможна частичная удаленная работа).

Присылайте резюме и сопроводительное письмо на почту [email protected] Подходящих кандидатов мы пригласим на Zoom-интервью.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

