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Rusbase ищет комьюнити-менеджера для спецпроекта в сфере TravelTech

Новости
Команда Rusbase
Команда Rusbase

Редактор проекта Rusbase

Евгения Хрисанфова

Мы ищем человека, который будет вместе с нами развивать проект Moscow Travel Hub и создавать новые активности для его участников.

Rusbase ищет комьюнити-менеджера для спецпроекта в сфере TravelTech

Moscow Travel Hub — это проект, объединяющий представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы, заинтересованных в создании новых продуктов, использовании технологий и развитии коллаборационных форматов. В рамках проекта проходят регулярные встречи, образовательные программы, акселератор для стартапов, ежегодный хакатон, а также реализуются различные спецпроекты.

Rusbase выступает партнером Moscow Travel Hub и ищет человека, который будет вместе с командой проекта развивать сообщество и поддерживать постоянную активность среди его участников.

Что предстоит делать:

  • коммуницировать с участниками сообщества Moscow Travel Hub в различных каналах (Telegram-чат, рассылки, сайт, встречи и др.), информировать участников сообщества о мероприятиях;
  • взаимодействовать с партнерами Moscow Travel Hub и генерировать совместные активности (выступления спикеров, мастер-классы, тренинги и др.);
  • вести Telegram-чат сообщества: контролировать соблюдение правил, поддерживать активность, создавать и проводить новые активности в чате;
  • систематизировать сообщество: учет постоянных участников, сбор контактов и описаний, заполнение сайта;
  • готовить и иногда модерировать небольшие мероприятия Moscow Travel Hub совместно с командой: Speed Dating’и, митапы, встречи сообщества (онлайн и офлайн);
  • наполнять сайт и YouTube-канал Moscow Travel Hub;
  • постоянно мониторить отраслевую повестку и новости индустрии, реагировать на новые тренды и изменения, искать новые темы, героев, форматы.

Что мы ожидаем от кандидата:

  • высшее образование;
  • знание английского языка (не ниже уровня intermediate);
  • опыт работы от одного года в качестве менеджера проекта, комьюнити-менеджера или на аналогичных должностях;
  • знание сферы туристического бизнеса будет плюсом;
  • владение Tilda (на базовом уровне), Powerpoint, Trello, сервисами Google;
  • знание современных трендов в маркетинге, бизнесе, туризме, технологиях;
  • системное мышление и многозадачность;
  • развитые коммуникативные навыки, оптимизм, активная жизненная позиция, широкий кругозор.

Что мы предлагаем:

  • работу в интересном развивающемся проекте, разнообразные и нестандартные задачи;
  • проектная работа до конца 2021 года с возможностью пролонгации в случае продления проекта;
  • испытательный срок — один месяц;
  • офис в центре в самом сердце района Патриарших прудов (возможна частичная удаленная работа).

Присылайте резюме и сопроводительное письмо на почту [email protected] Подходящих кандидатов мы пригласим на Zoom-интервью.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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