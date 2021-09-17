В России на 40% сократилось число компаний с иностранным участием

За три года количество компаний с иностранным участием в России сократилось на 40%, до 28,4 тыс. Эксперты связывают падение доли иностранного присутствия оттоком капитала из страны, кампанией властей по деофшоризации, санкциями и урезанием крупными международными компаниями инвестиционных программ в период пандемии.
Число компаний с иностранным участием в России с августа 2018 года по настоящее время сократилось с 47,1 тыс. до 28,4 тыс., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса». При этом общее число юрлиц в РФ за это время уменьшилось лишь на 22% — с 3,9 млн до 3,03 млн, что во многом объясняется чисткой реестра от «мертвых» организаций, не сдающих налоговой отчетности.
По мнению аналитиков, снижение доли иностранного участия в российском бизнесе может свидетельствовать как об оттоке иностранного капитала из страны, так и о сокращении числа компаний-учредителей, зарегистрированных в офшорных зонах. Кроме того, на долю иностранного присутствия повлияли санкции и урезание крупными компаниями своих инвестиционных программы из-за пандемии.
Кроме того, значительное сокращение иностранного присутствия в российском бизнесе может быть связано с изменением схем оптимизации налогообложения. Использование иностранных юрисдикций ради сокращения налогов российским бизнесом (для маскировки под инвесторов из-за рубежа) при участии властей несколько потеряло популярность.
В 2020 и 2021 году в основном по инициативе российских властей были пересмотрены налоговые соглашения с Мальтой, Люксембургом и Кипром. В результате ставки налога на уходящие за рубеж дивиденды и проценты были повышены с 0-5% до 15%.
При этом эксперты не утверждают, что зарубежных инвесторов в РФ не осталось. Большая часть иностранных партнеров, давно работающих с Россией, расценивают бизнес-риски как умеренные. Самой привлекательной отраслью для них по-прежнему остается сырьевой сектор (добыча нефти, газа, угля), отметили в «Контур».
Большая часть российских компаний с иностранным участием заняты:
- предоставлением финансовых услуг (1258 из 32,8 тыс.);
- «деятельностью головных офисов и консультированием по вопросам управления» (1147 из 31,5 тыс.);
- автопромом (196 — 7% от числа работающих в отрасли).
Самой высокой доля компаний с иностранным участием остается в сфере добычи нефти и газа (15%, 135 компаний из 895).
- в Москве (15,5 тыс., 3% от общего числа);
- в Санкт-Петербурге (2,8 тыс., 1,4%);
- в Московской области (2,1 тыс.),
При этом в Крыму, несмотря на санкции, было обнаружено 272 компании с иностранным участием. Меньше всего таких компаний в национальных республиках (в Северной Осетии и Ингушетии — по две).
На Дальнем Востоке, где действуют особые режимы для инвесторов, число компаний с иностранным участием сократилось меньше — на 27% (с 1019 до 740).
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Фото: Pexels
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