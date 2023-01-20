С начала спецоперации Россию успели покинуть только 8,5% иностранных компаний

С начала спецоперации и за весь прошедший год Россию успели покинуть только 8,5% иностранных компаний. Из тех, которые ушли, большинство – из США. Из тех, что остались, большинство – из Германии.
Швейцарские экономисты подсчитали, что с февраля по ноябрь 2022 года Россию покинули только 8,5% иностранных компаний. Остальные продолжают работу в стране полноценно или косвенно.
Большинство из тех компаний, дочерние предприятия которых прекратили работу в России, прописаны в США (18%), Японии (15%), странах Евросоюза (8,3%). Продолжают работу в России – в большинстве «дочки» компаний из Германии (19,5%) и США (12,4%).
Эксперты сообщили, что по данным на февраль 2022 года в России вели деятельность 2405 «дочек» 1404 компаний из стран Евросоюза и «большой семерки». К концу ноября только 120 компаний продали хотя бы одно свое дочернее предприятие в России.
По оценкам аналитиков, на ушедшие из России дочерние предприятия иностранных компаний в 2021 году приходилось до 10,4% их операционной прибыли, около 8% активов и 8% движимого имущества.
Фото на обложке: Dina Mukhutdinova /
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