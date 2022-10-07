Ушедшие из России компании потеряли $240 млрд

Зарубежные компании, приостановившие свою работу в России или ушедшие из страны, с конца февраля 2022 года потеряли $200-$240 млрд. Больше всего убытки понесли фирмы из США и Великобритании. Такие оценки приводятся в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), пишет РБК.
Крупнейших компаний — 600, аналитики центра отнесли к ним компании с выручкой 5,7 млрд рублей. Примерно 44% этих фирм продолжают работать в штатном режиме.
А 34% иностранных компаний ограничили работу в России, 15% передали новому собственнику российские подразделения и покинули страну, еще 7% сообщили о полном уходе с российского рынка без продажи бизнеса.
Компании из Финляндии, Дании, Великобритании чаще других решались на уход из России. Среди основных причин — попытка избежать репутационных потерь, запрет внешнеторговых операций, изменение курса валют, сложности с транзакциями и сбои в логистике. Больше всего от ухода потери понес бизнес из США — $102 млрд, Великобритании — $78 млрд, Германии — $51 млрд.
Все еще сохраняют свое присутствие на российском рынке фирмы из Австрии, Японии, Швейцарии и Польши. Аналитики центра отметили, что большинство польских компаний не покидают Россию, несмотря на позицию польских властей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Евросоюз опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций
- 2 «Ангстрем» спешит обновить салоны, субсидии для выпуска электроники: главное 6 октября
- 3 Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России
- 4 Турецкий Troy вместо «Мира», инвестиции в недвижимость: главное для бизнеса 5 октября
- 5 Россиянам назвали способы получать пассивный доход
ВОЗМОЖНОСТИ
09 октября 2022
09 октября 2022
09 октября 2022