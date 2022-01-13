Минтруд рассказал, в каких компаниях и регионах наиболее распространена удаленка

На удаленке в России на сегодняшний день работает около 5% всех сотрудников, сообщили в Минтруде. Это на 1,5% меньше, чем в ноябре 2020 года, когда случилась очередная волна коронавируса. По данным министерства, такой формат наиболее распространен в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Новосибирской областях.

На 10 января 2022 года почти 5% сотрудников работают в дистанционном формате, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минтруду. Лидерами среди регионов РФ по распространению удаленки стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

В ведомстве отметили, что такой формат занятости чаще всего используется в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также на железнодорожном транспорте — в сфере логистики пассажирских перевозок.

В конце ноября 2020 года, во время второй волны коронавируса в РФ, на удаленке работали 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек.

Удаленный режим занятости открыл широкие возможности для непрерывной профессиональной деятельности женщин с детьми, граждан с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий, отметила зампредсед Совета Федерации Галина Карелова.

Благодаря такому формату снижается выброс углекислого газа, поскольку сотрудники реже используют в результате автомобили для поездок на работу. Кроме того, удаленная занятость помогла компаниям сохранить рабочие места и значительно сократить расходы. Эти и другие факторы положительно влияют на укрепление экономики и развитие страны, считает Карелова.

«Последние два года показали, что этот формат востребованный и он будет существовать даже тогда, когда мы справимся с пандемией», — подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) считают, что удаленка выгодна и работодателям, и сотрудникам. Благодаря ей компании могут сократить расходы на аренду офиса, а сотурдники — на дорогу. Скорее всего, это направление будет развиваться в дальнейшем, отметил зампредсед ФНПР Александр Шершуков. Однако он подчеркнул, что перевести на удаленку реальный сектор экономику будет затруднительно даже при широком внедрении процессов автоматизации.

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